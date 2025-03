Bari, aggiudicata gara per nuova area parcheggio a Sant'Anna. Scaramuzzi: "Entro maggio i lavori. Segnale per il quartiere"

BARI - L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che è stata aggiudicata la gara per i lavori di realizzazione della nuova area parcheggio nel quartiere Sant’Anna. L’intervento è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale - Linea di intervento 2 (azioni di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni). I lavori, al netto del ribasso d’asta offerto dalla ditta, costeranno circa 345mila euro. L’intervento permetterà di riqualificare un’area del quartiere Sant’Anna di proprietà comunale, tra via Fratelli Prayer e via Conenna, estesa 2315 metri quadri e attualmente incolta, per trasformarla in un parcheggio adiacente agli edifici di edilizia residenziale pubblica.Il principio di funzionamento prevede l’accesso all’area di parcheggio da via Fratelli Prayer, con percorrenza antioraria delle autovetture, evitando intersezioni dei flussi interni e di entrata o uscita. All’interno del parcheggio saranno disponibili 45 posti auto totali, di cui 2 destinati a disabili e 4 alla ricarica di auto elettriche. Sono, inoltre, previsti 9 stalli per cicli, motocicli e per dispositivi di micromobilità.Gli stalli saranno realizzati con una pavimentazione in mattoni autobloccanti, posati su idoneo letto di sabbia fine, per favorire la permeabilità dell’area: la superficie sarà totalmente drenante e saranno utilizzati tutti materiali ecocompatibili. Il parcheggio sarà dotato di pubblica illuminazione, videosorveglianza, alberature e impianto di irrigazione temporizzato a goccia.“Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti – spiega l’assessore Scaramuzzi -. I lavori partiranno entro maggio: nella progettazione della nuova area, come sempre, ci siamo fatti orientare dal principio del minore impatto ambientale possibile dell’infrastruttura, puntando a valorizzare al massimo le potenzialità di sosta dell’area. Si tratta di un segnale che vogliamo dare al quartiere, il primo di una serie di novità importanti che arriveranno”.