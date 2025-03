Cerignola, furto in pieno giorno: quattro uomini rubano un SUV sotto gli occhi dei passanti

CERIGNOLA - Scene da Far West a Cerignola, nel Foggiano, dove quattro uomini incappucciati hanno rubato un SUV Mercedes in pieno giorno, in via XX Settembre. Un colpo fulmineo, durato appena due minuti, documentato da un video che è rapidamente diventato virale in rete.

Il furto ripreso in video: azione rapida e passanti indifferenti

Le immagini mostrano tre ladri all'opera sulla centralina dell’auto, mentre un quarto complice li attende a bordo di una BMW, probabilmente rubata, posizionata in modo da bloccare parzialmente la circolazione e pronta per la fuga in caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Dopo aver forzato il sistema di avviamento della Mercedes, uno dei malviventi rompe il vetro del lato conducente e si tuffa nell’abitacolo, prendendo il controllo del veicolo. Nel frattempo, gli altri salgono sulla BMW e utilizzano l’auto come spinta per far partire il SUV, riuscendo infine a fuggire.

Il ritrovamento del SUV e la reazione della gente

I carabinieri hanno ritrovato il SUV rubato in una zona di campagna, ma la vicenda ha scatenato indignazione soprattutto per la reazione passiva dei passanti.

Nel video si nota chiaramente un uomo che si accorge del furto, osserva la scena, allarga le braccia e si allontana, rassegnato. Un altro passante, visibilmente intimorito, cerca di cambiare strada, ma uno dei ladri lo ammonisce con un gesto, invitandolo a non guardare e ad andarsene.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla criminalità organizzata nel territorio, con la richiesta di maggiori controlli per contrastare questi furti sempre più frequenti e spavaldi.