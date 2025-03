Due capodogli salvano un sub da un attacco di uno squalo: il video choc

Il sub, conosciuto anche come cantante reggae col nome d'arte d’arte Natty Gong, ha condiviso un incredibile video, nel quale si vede il momento in cui due capodogli di almeno 45 tonnellate si sono accostati a lui e hanno allontanato lo squalo che si stava avvicinando con fare minaccioso. A un certo punto, uno dei capodogli sembrava seguire attentamente lo squalo, spingendolo sempre più lontano dall'uomo, che nel frattempo filmava esterrefatto.





In seguito lo squalo pareva voler tornare verso il sub, ma in quel momento è entrato in scena un secondo cetaceo, il quale gli ha sbarrato la strada, impedendo al pesce di avvicinarsi ulteriormente all'uomo. Grazie alla straordinaria protezione offerta dai due capodogli, Girodeau è poi riuscito a raggiungere con sicurezza la sua imbarcazione.





Secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon in UK, gli squali pinna bianca oceanici sono rari, ma considerati tra i più pericolosi per l'uomo. Sono aggressivi e opportunisti, e possono crescere fino a 4 metri di lunghezza. L'artista musicale, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avuto dunque molta fortuna nel trovarsi due guardie del corpo decisamente speciali, che sono intervenute al momento opportuno.

ISOLE MAURITIUS - Un'esperienza che non si dimenticherà facilmente quella della scorta molto particolare. Benoît Girodeau stava facendo un'immersione al largo delle coste di Mauritius quando è stato attenzionato da uno squalo pinna bianca oceanico, una specie nota per la sua aggressività. Secondo gli esperti questo pesce rappresenta uno dei maggiori pericoli per i sopravvissuti ai disastri aerei o navali.