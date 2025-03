Eusebio Haliti: l’atletica a sostegno della candidatura dell’avv. Francesca Rondinone per il CONI Puglia

BARI - La Puglia si conferma come una regione capace di abbracciare il cambiamento, soprattutto nel contesto della dirigenza sportiva. I risultati della prima tornata delle elezioni del CONI regionale, svoltasi il 26 e 27 marzo, parlano chiaro: la volontà di rinnovamento è forte, e i numeri lo testimoniano in modo inequivocabile.Giovedì 26 marzo, gli atleti e i tecnici nominati dalle rispettive federazioni hanno espresso il loro voto in vista dell'elezione del nuovo presidente e della giunta, prevista per il prossimo 12 aprile. Per gli atleti, su 27 aventi diritto, 19 hanno scelto di sostenere il candidato in squadra con l’avv. Francesca Rondinone, mentre 8 hanno votato per il candidato del gruppo di Giliberto. Tra i tecnici, che hanno votato in 31, il risultato è stato ancora più schiacciante: 20 preferenze sono andate al candidato sostenuto dall’avv. Rondinone, contro 11 per il candidato del gruppo di Giliberto.Il giorno successivo, venerdì 27 marzo, gli enti di promozione, le benemerite e gli enti associati hanno espresso le loro preferenze. Su 9 espressioni, il risultato è stato di 6 a favore dei candidati a sostegno dell’avv. Rondinone e 3 a favore dei candidati a sostegno di Giliberto. Un risultato che, purtroppo per alcuni, non lascia spazio a interpretazioni: i due terzi della forza votante sono a sostegno dell’avv. Rondinone.Le dichiarazioni del presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia Eusebio Haliti, che ha sempre sostenuto con forza il cambiamento nel mondo sportivo, non si sono fatte attendere: «Sono felice che la Puglia stia partecipando a questo cambiamento epocale, che ha preso avvio con l’elezione al CIO di una donna, Kirsty Coventry. Il mondo dello sport richiede un rinnovamento rapido e urgente, caratterizzato da competenze sempre più specifiche e nuove visioni. L’atletica non può che andare in questa direzione, e ritengo che l’avv. Rondinone rappresenti la migliore espressione di questo cambiamento. La sua carriera, che l’ha vista prima atleta, poi dirigente con esperienza pluriennale e infine esperta giurista e avvocata, la rende la figura ideale per guidare questo processo. L’avvocata penalista foggiana è anche l’unica persona in grado di interfacciarsi efficacemente con gli enti governativi e sportivi, grazie alla sua trasversalità».Il risultato elettorale - tanto netto quanto eloquente - sottolinea con forza il desiderio di rinnovamento dei dirigenti pugliesi. La voglia di cambiamento è chiara e palese, e i numeri non lasciano spazio a dubbi: il 12 aprile si avvicina e, con esso, un cambiamento che sembra ormai certo. Le false notizie e le interpretazioni distorte non potranno sovvertire un dato che, al contrario, dimostra la trasparenza e la solidità del cammino intrapreso.L’atletica, come altri settori dello sport, è pronta a intraprendere il sentiero del cambiamento e a puntare sulle competenze, sulla professionalità e sulla forza delle nuove generazioni. La Puglia è in prima linea, pronta ad accogliere questo nuovo corso.