La Via del Budo UISP fa tappa a Foggia: un incontro open sulle discipline orientali

– Dopo il successo delle prime due tappe adell’Uisp approda aper il suo terzo appuntamento, confermandosi come un evento fondamentale per lo studio, la pratica e il confronto sulle discipline orientali. Il, ildi via G. D'Orso ospiterà l’incontro che si terrà dalle, aperto a tutti i praticanti, indipendentemente dal livello e dall’età, appartenenti anche a società sportive non affiliate a Uisp.

Un Viaggio nelle Arti Marziali e nel Benessere

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per avvicinarsi alla filosofia e alla pratica del Budo, il “cammino del guerriero”, un percorso che non si limita solo alla tecnica del combattimento, ma si estende alla crescita personale e alla disciplina interiore. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare una varietà di arti marziali e discipline del benessere, tra cui karate, judo, ju jutsu, difesa personale e yoga.

L’evento sarà guidato da istruttori qualificati, pronti a trasmettere le tecniche e i valori fondamentali di queste discipline, che uniscono il corpo e la mente. Un’occasione unica per sperimentare direttamente le pratiche orientali, arricchendo il proprio bagaglio culturale e tecnico.

Un’Iniziativa di Confronto e Crescita Personale

“La Via del Budo è un progetto che unisce il movimento alla cultura, il rispetto alla disciplina, la tradizione all’innovazione. Ogni tappa è un passo avanti nella conoscenza di sé e degli altri attraverso la pratica delle arti marziali”, afferma Nancy Zorretti, presidente dell’Uisp Foggia-Manfredonia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Foggia e ha come obiettivo quello di diffondere la pratica delle discipline orientali nel territorio, con l’intento di migliorare il benessere psico-fisico dei partecipanti e promuovere un approccio armonico tra corpo e mente.

La Parola al Maestro Luigi Carulli

“L’appuntamento di Foggia si inserisce in una più ampia programmazione della nostra struttura di attività territoriale – commenta il Maestro Luigi Carulli, responsabile territoriale dell’Area Discipline Orientali – finalizzato ad approfondire alcuni aspetti tecnici e a diffondere ancora di più la pratica di queste discipline che coniugano perfettamente corpo e mente. Vi aspettiamo numerosi a Foggia per questa nuova tappa del nostro percorso.”

Informazioni e Adesioni

Per informazioni e adesioni all'evento, gli interessati possono contattare direttamente il Maestro Luigi Carulli al numero 350.0038599. Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo affascinante delle discipline orientali e scoprire i benefici del Budo.