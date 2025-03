Momenti di paura alla stazione di Ceglie del Campo: uomo armato di coltello minaccia controllore e passeggeri

CEGLIE DEL CAMPO - Attimi di tensione questa mattina alla stazione ferroviaria di Ceglie del Campo, dove un uomo di origine nordafricana ha seminato il panico tra i presenti, brandendo un coltello. L’uomo ha minacciato il controllore del treno, alcuni passeggeri e alcuni passanti presenti nell'area della stazione, generando paura e scompiglio.L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, tentando di avventarsi contro di loro. Gli operatori di Polizia, prontamente e con professionalità, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, riportando la situazione alla normalità senza ulteriori conseguenze per i presenti.L'uomo è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Al momento non si segnalano feriti, ma resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie.