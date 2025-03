Tentata rapina ad Acquaviva: gioielliere ferito, ladri in fuga

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Paura sabato sera ad Acquaviva delle Fonti, dove una tentata rapina ha scosso la gioielleria Oro Design. In azione almeno tre malviventi, che hanno fatto irruzione nel negozio con l’intento di svaligiarlo. Tuttavia, i piani dei rapinatori sono stati sventati dal giovane proprietario, che ha reagito coraggiosamente mettendoli in fuga.Durante la colluttazione, il titolare è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, ma nonostante la ferita, non ha ceduto e ha costretto i banditi a scappare a mani vuote. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, gli operatori del 118 e una pattuglia dell’istituto di vigilanza La Fonte.Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Alcuni testimoni sono stati ascoltati e le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area sono già al vaglio degli investigatori. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre proseguono le ricerche per individuare i malviventi e assicurarli alla giustizia.