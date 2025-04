Incidente nella notte ad Alberobello: due feriti nello scontro tra una Panda e una BMW

Un brutto incidente stradale ha turbato la quiete notturna di Alberobello nella notte di domenica 20 aprile. Il sinistro si è verificato poco dopo l’una, coinvolgendo due autovetture: una Fiat Panda e una BMW.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I due occupanti delle auto sono rimasti feriti, anche se al momento non si conoscono le condizioni precise. Entrambi sono stati presi in carico dal personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze, e trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano, che hanno messo in sicurezza l’area e liberato i veicoli dalla carreggiata. I Carabinieri della stazione locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ancora da chiarire le cause dello scontro: non si esclude l’eccessiva velocità o una possibile distrazione alla guida. Le indagini sono in corso.

L'incidente ha destato preoccupazione tra i residenti, in una zona generalmente tranquilla, e riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale nei centri urbani, specie nelle ore notturne.