Industria Felix, il riscatto del Sud: 9 aziende su 10 in utile

I saluti saranno portati dal presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, interverranno inoltre il sales execution director di Cerved Dino Covino per presentare il focus sull’andamento delle imprese del Sud, per Banca Mediolanum il wealth planner Stefano Giordano, il network regional manager Puglia, Matera, Calabria Ugo Lombardi, la DG di Mediolanum Fiduciaria Silvia Lazzarini e il senior private banker Piero Laterza, il relationship manager di ELITE (Euronext) Antonio Pellè, i consultant di M&L Consulting Group Alessio Ghidone e Veronica La Gattuta, i co-founder e partner di EpyonVivida Angelo Domenico Conte e Cesare Zanotto. Parteciperanno inoltre alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix: Cesare Pozzi (Luiss) per le conclusioni, Filippo Liverini (imprenditore), Michele Chieffi (commercialista) e Francesco Lenoci (Università Cattolica). L’inchiesta sulle performance gestionali delle società di capitali in chiave regionale sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro.



BARI - Il Sud si riprende la sua rivincita. Poco più di 9 imprese su 10 registrano utili nell’anno fiscale 2023: in Basilicata il 92,4%, in Molise il 92,1%, in Calabria 91,6% e in Puglia il 90,2%. Nelle due regioni capofila d’Italia in valori assoluti, Lombardia e Veneto, il dato percentuale è inferiore al 90%. Per crescita del fatturato spiccano alcune province, in particolare quelle di Isernia (33,2%) in Molise e di Vibo Valentia (31,9%) in Calabria; in Puglia raggiungono la doppia cifra percentuale quelle di Brindisi (13,2%), Bat (12,8%) e Lecce (11%), mentre in Basilicata Potenza (11,3%) fa meglio di Matera (9,4%). In valori assoluti emerge la Puglia con circa 11mila società di capitali con sede legale nella regione e ricavi per 85 miliardi di euro, calcolando le imprese sopra il milione di euro di fatturato. A seguire ci sono la Calabria con circa 3.500 imprese e 17 miliardi di ricavi, la Basilicata con 1.500 imprese e 10 miliardi e il Molise con 800 società e 7 miliardi. La provincia, invece, che registra maggiori ricavi è quella di Bari con 43,6 miliardi di euro (+7,4%). I dati della Campania saranno diramati nell’evento che sarà realizzato a Napoli il 22 maggio, dopo quello del Centro e delle Isole in programma a Roma il 29 aprile.È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta su circa 17mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale in 4 regioni del Sud nell’anno fiscale 2023, gli ultimi disponibili nel complesso che consentono a Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, di realizzare una fotografia aggiornata dello stato dell’arte. L’inchiesta sarà presentata dettagliatamente giovedì pomeriggio 10 aprile a Bari a Villa Romanazzi Carducci per il 63° evento del Premio Industria Felix, riservato a Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, rispettivamente 7a, 4a, 7a e 11a edizioni, che sarà presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. L’evento sarà dedicato al docente universitario dell’Università di Bari Federico Pirro, tra i fondatori del Comitato scientifico di Industria Felix, che nel 2015 ha aperto i lavori della prima edizione ad Acaya, motivo per cui la tappa è stata eccezionalmente spostata nel capoluogo di regione.Saranno premiate le 90 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili delle regioni coinvolte. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con i patrocini del Politecnico di Bari, delle Università di Bari, Foggia e Lecce, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable Development Goals”.Qui di seguito i nomi delle 90 aziende premiate che interverranno con imprenditori e manager, distinte per provincia in relazione alla sede legale.BASILICATA (10). Matera (4): Clemente S.R.L., Dimotex S.R.L. Semplificata, E-Geos S.P.A., Lucana Sistemi S.R.L.. Potenza (6): Area Dodici S.R.L., Azzurra S.R.L. Semplificata, Cantine del Notaio Società Agricola A R.L., Gda S.P.A., Guglielmi Serramenti S.R.L., Orizzonti Holding S.P.A..CALABRIA (28). Catanzaro (9): Arcuri Cravatte S.R.L., Arpaia S.P.A., Camas Energy S.R.L., Infosys S.R.L., Profiltek S.R.L., Raffaele S.P.A., Sandro Greco S.P.A., Scamar S.R.L., Tutto Calabria di A. Celli S.R.L.. Cosenza (12): Besidetech S.R.L., Borgo dei Mastri S.R.L., Cps S.R.L., Greco Ecology S.R.L., Iaquinta S.R.L. - Costruzioni & Ambiente, Idrogeo S.R.L., Italbacolor S.R.L., Italiana Vacanze S.R.L., Keliweb S.R.L., La Poligrafica S.R.L., Nonsolocaldaie S.R.L., Pirossigeno S.R.L.. Crotone (3): Cantine Vincenzo Ippolito S.R.L. Agricola, Max Relax S.R.L., Schipani S.R.L.. Reggio Calabria (4): Agrumaria Reggina S.R.L., Biemme Finestre S.R.L., Cadi dei F.lli Milasi S.R.L., Eletek Sistemi S.R.L..MOLISE (5). Campobasso (2): F.I.M.El. S.R.L., Its Costruzioni S.R.L.. Isernia (3): Caseificio Molise S.R.L., Cisar S.R.L., Grafica Isernina S.R.L..PUGLIA (47). Bari (18): Acmei Sud S.P.A., Azienda Agricola Grappolo Rosso Società Agricola A R.L., Domar S.P.A., Edil Sina Costruzioni S.R.L., F. Divella S.P.A., Ferrovie Appulo Lucane S.R.L., Garofoli S.P.A., Gts Rail S.P.A., Hyprom S.R.L., Icam S.P.A., Maiora S.P.A., Manelli Impresa S.P.A., Mec.Line S.R.L., Nias S.P.A., Oropan S.P.A., Sicurezza Trasporti Autolinee - Sita Sud S.R.L., Spazio Eventi S.R.L., Tersan Puglia S.P.A.. Barletta Andria Trani (3): Cofra S.R.L., Inart3 S.R.L., Silvestris Infissi S.R.L.. Brindisi (3): Soavegel S.R.L., Stampi Sud S.R.L., Technoacque S.R.L.. Foggia (6): Ape S.R.L., Avioman Manutenzione e Costruzioni Aeronautiche S.R.L., Garganica Residence S.R.L., Manta Group S.R.L., Molino De Vita S.R.L., Tecnologie Materiali Compositi S.R.L.. Lecce (9): D.F.V. S.R.L., Elledi S.R.L., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Links S.P.A., Mastek S.R.L., Pellegrino Vending S.R.L., Ristosì S.R.L.. Taranto (8): Castiglia S.R.L., Edilplastic S.R.L., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.R.L., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L., Nurith S.P.A., Progeva S.R.L., Strumentimusicali.Net S.R.L., Zanzar S.P.A..