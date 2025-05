Trinitapoli al centro dell’educazione finanziaria: il 16 maggio un doppio appuntamento per costruire consapevolezza economica

TRINITAPOLI – Il 16 maggio 2025 Trinitapoli ospiterà una giornata interamente dedicata all’educazione finanziaria, intesa come leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Due gli appuntamenti promossi nell’ambito del progetto, organizzato dalcon il patrocinio del, in collaborazione con l’, l’e l’

La giornata si aprirà alle 10:30 con un incontro rivolto agli studenti presso il Liceo “Dell’Aquila-Staffa”, dove si approfondiranno temi cruciali come risparmio, banche, stabilità economica e scelte finanziarie responsabili. La mattinata sarà introdotta dal Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia e moderata da Rosario Manna.

Alle 19:00, presso l’Auditorium dell’Assunta, l’appuntamento si aprirà alla cittadinanza per un momento di confronto collettivo, con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore economico-finanziario. Interverranno il Sindaco di Trinitapoli Francesco di Feo, l’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina e la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, portando i saluti istituzionali.

Saranno presenti anche autorevoli rappresentanti del mondo bancario e professionale:

Dott. Giampiero Costantini (Direzione Territoriale Banco BPM di Trinitapoli)

Dott. Massimo Nicola Tarantino (Direttore Banca Intesa Sanpaolo di Trinitapoli)

Dott. Gerardo Musaico (Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia)

Il parterre dei relatori vedrà la partecipazione di esperti di primo piano:

Dott. Maurizio Lozzi , Referente regionale per l’educazione finanziaria della Banca d’Italia di Bari

Dott. Luca Orofino , segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario e Finanziario

Dott. Prof. Giuseppe Boccuzzi, già Condirettore Centrale della Banca d’Italia e Direttore Generale del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che interverrà con una relazione sul tema: “La Banca al servizio dell’economia in un contesto di incertezza e instabilità”

L’iniziativa rientra nel cartellone del “Maggio dei Libri” e vuole ribadire un messaggio fondamentale: la conoscenza è il primo vero capitale. Attraverso il dialogo tra scuola, istituzioni, professionisti e cittadini, si punta a costruire una cultura economica più consapevole, capace di affrontare con responsabilità le sfide del futuro.