Crispiano, ciclista trovato senza vita sulla provinciale per San Simone: si sospetta un malore

CRISPIANO (TA) – Tragedia questa mattina attorno alle ore 11:00 lungo la strada provinciale che collega Crispiano al borgo di San Simone. Un uomo di mezza età ha perso la vita mentre percorreva il tratto in bicicletta. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, così come l’età precisa, in attesa del completamento degli accertamenti da parte delle autorità.Stando alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un incidente stradale. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto ai margini della carreggiata, accanto alla bicicletta: elementi che hanno spinto gli investigatori a ipotizzare un malore improvviso come causa del decesso.Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Crispiano, che hanno gestito il traffico e fornito supporto alle operazioni.Le autorità sono ora in attesa degli esiti degli esami medico-legali per determinare con certezza le cause della morte e per procedere con l’identificazione ufficiale del ciclista.