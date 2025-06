Momenti di tensione durante la celebrazione del Corpus Domini a Cannole: uomo aggredisce don Coluccia e le forze dell’ordine

LECCE – Momenti di forte tensione si sono vissuti nella serata di domenica 22 giugno durante la tradizionale celebrazione del Corpus Domini in piazza, a Cannole. Un uomo con disturbi psichiatrici, già sottoposto in passato a Trattamento Sanitario Obbligatorio, ha interrotto la funzione religiosa presieduta da don Antonio Coluccia, noto sacerdote salentino impegnato nel contrasto alla droga.

L’uomo ha iniziato a urlare e a minacciare il sacerdote, tentando di avvicinarsi a lui mentre celebrava la messa. Il rapido intervento della scorta di don Coluccia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nonostante l’intervento, l’aggressore ha continuato a creare disordini durante la processione che è seguita alla funzione, lanciando rifiuti contro le forze dell’ordine presenti. In un momento di particolare tensione, ha colpito con due pugni alla spalla il comandante della stazione dei Carabinieri di Bagnolo del Salento.

L’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che tuttavia non ha disposto misure cautelari nei confronti dell’indagato.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha generato apprensione tra i presenti, molti dei quali erano riuniti per vivere un momento di raccoglimento e spiritualità.