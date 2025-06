Motore Italia fa tappa a Bari: al centro le PMI d’eccellenza della Puglia

In diretta su Class CNBC e in streaming su milanofinanza.it

MILANO – Bari ospita la seconda tappa del tour “Motore Italia 2025”, il progetto firmato MF-Milano Finanza dedicato alle imprese italiane eccellenti, che racconta lo spirito imprenditoriale del Paese attraverso storie di successo, innovazione e sostenibilità. L’appuntamento è per giovedì 19 giugno dalle 16:00 alle 19:00 nella sede di Confindustria Bari e BAT (Via Giovanni Amendola 172/5).

La tappa pugliese celebra un territorio dinamico, sempre più strategico per investimenti, tecnologie emergenti e transizione sostenibile. L’evento è a ingresso libero, e sarà trasmesso in diretta su Class CNBC (Sky 507) e in streaming su milanofinanza.it e sulle piattaforme digitali di Class Editori.

Un ricco programma tra testimonianze e visione strategica

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di:

Gabriele Capolino , direttore ed editore associato di MF-Milano Finanza

Michele Emiliano , presidente della Regione Puglia

Mario Aprile , presidente Confindustria Bari e BAT

Domenico Fortunato, presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata

A seguire, Matteo Pertosa, CEO di VAIMOO e MatyPay, racconterà il ruolo dell’innovazione tecnologica nel rilancio del territorio e nell’apertura verso le nuove generazioni imprenditoriali.

Dal passaggio generazionale all’economia circolare

Il passaggio da impresa familiare a impresa manageriale sarà protagonista del panel con:

Enrico Pedretti (Manageritalia)

Mariarita Costanza , AD di Macnil

Leonardo Desiante, imprenditore

Spazio anche al ruolo strategico dell’energia e delle green economy con gli interventi di:

Mario De Nuzzo , AD Elettronica Italia

Claudia Delle Foglie, vicepresidente CdA Tersan Puglia

Le migliori PMI della Puglia: presentazione della classifica regionale

Alessandro Fischetti, amministratore di Leanus, presenterà l’attesa classifica delle PMI pugliesi, elaborata da MF-Milano Finanza in base ai rating economico-finanziari