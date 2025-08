Mattinata di emergenze nel Salento: incendi tra Lecce e Lequile, tragedia a Tricase Porto

– È stata una mattinata ad alta tensione per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati in tre interventi complessi e ravvicinati nel tempo. Dalle fiamme che hanno devastato sterpaglie e alberi colpiti da Xylella, alla tragedia di un uomo senza vita ritrovato a Tricase Porto, le squadre hanno operato in sinergia per gestire una situazione critica su più fronti.

Incendio al campo Panareo: sterpaglie e auto in fiamme

Poco dopo le 10:00, un vasto incendio è divampato nei pressi del campo sosta Panareo, alle porte di Lecce. Alimentate dal caldo torrido e dalla vegetazione secca, le fiamme hanno inizialmente interessato l’area perimetrale – tra sterpaglie e ulivi disseccati dalla Xylella – per poi estendersi verso l’interno, coinvolgendo anche alcune auto abbandonate.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco – una dalla sede centrale di Lecce e l’altra dal distaccamento di Veglie – supportate da due autobotti, a cui si è aggiunto un terzo mezzo inviato dal Comando provinciale di Brindisi. Fondamentale anche la collaborazione con la Protezione Civile, presente con una squadra del gruppo comunale di Lecce. Grazie al rapido intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo, ma le operazioni di bonifica sono ancora in corso, specie lungo la SS 7ter e nelle aree adiacenti il campo.

Pineta di Lequile in fiamme: intervento AIB in corso

Quasi in contemporanea, un altro incendio ha colpito la pineta “Buia” di Lequile, dove le fiamme hanno coinvolto sia la vegetazione erbacea che una parte dell’area boschiva. È intervenuta prontamente una squadra AIB dei Vigili del Fuoco, con il supporto di un’autobotte e sotto il coordinamento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Le operazioni di contenimento sono ancora in corso, con particolare attenzione al rischio di nuove propagazioni.

Tragedia a Tricase Porto: recuperato corpo senza vita

Sul fronte delle emergenze non legate agli incendi, si segnala una tragica scoperta a Tricase Porto. Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase è stata mobilitata per raggiungere un’area impervia ai piedi della scogliera, dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un cittadino tedesco. Le prime ricostruzioni ipotizzano un decesso per cause naturali, ma sarà l’autorità giudiziaria a stabilire l’esatta dinamica. Il corpo si trovava in una zona inaccessibile ai mezzi convenzionali, rendendo necessario l’uso di tecniche di soccorso speleo-alpino-fluviale.

I tre interventi dimostrano ancora una volta l’altissimo livello di professionalità e prontezza operativa dei Vigili del Fuoco del Salento, chiamati oggi a fronteggiare fuoco, emergenze ambientali e tragedie umane in uno dei periodi più critici dell’estate.