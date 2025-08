Anni ’90, inclusività e 200 birre: Leverano sogna con “Birra e Sound Mania”

– Tra, musica travolgente,, Leverano si conferma capitale estiva del divertimento con, festival internazionale della birra in programma fino al 6 agosto. L’edizione 2025 punta tutto su emozioni e memoria, riportando il pubblico a un’epoca spensierata tra Super Mario, Hulk, Sonic e musica da ballare fino a notte.

Ma il vero primato è sociale: per la prima volta la pizzica salentina è stata tradotta nel linguaggio dei segni (LIS), rendendo il concerto inaugurale di Antonio Castrignanò accessibile a 60 spettatori non udenti. E la traduzione LIS accompagnerà anche i grandi live, come quello di stasera con i Gemelli Diversi e DJ Osso, in programma dalle 22.30.

Il cuore pulsante resta la birra. Oltre 200 etichette da tutto il mondo, stand gastronomici, gadget, aree tematiche. Fiore all’occhiello, il Consorzio Agricolo, dove si racconta la birra “dal campo al bicchiere”: protagonisti i birrifici italiani a filiera 100% tracciabile, come Birra Salento, che a Leverano produce la sua birra artigianale con una malteria propria.

Accanto all’eccellenza locale, spazio ai birrifici pugliesi e ai grandi marchi internazionali: dalla storica Guinness, con le sue stout e la Blonde da 6,5°, alle belghe Leffe e Jupiler, fino alla tedesca Augustiner, spillata solo in vetro e accompagnata da cucina bavarese autentica.

Non mancano le attrazioni per ogni età: la “kiss cam”, animazione non stop con la crew di Ciccio Riccio, aree comics con gli Ipergalattici, e un palco sempre vivo con ospiti di culto.

🎶 Il programma musicale completo:

3 agosto – Gemelli DiVersi & DJ Osso, 88Max

4 agosto – Après La Classe, Maurizio Macrì, Ipergalattici

5 agosto – Terraross, Avvocati Divorzisti

6 agosto – Sud Sound System, Bag A Riddim Band, Dario Lotti, Ninebeat & Karaoke Party Night

Con il mix perfetto di musica, cultura, birra e inclusione, Birra e Sound Mania 2025 è molto più di una festa: è un viaggio condiviso tra memoria, gusto e identità. E Leverano sogna… a ritmo anni ’90.