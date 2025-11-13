Notte di paura a Bitonto: incendio in un appartamento, nessun ferito

BITONTO – Momenti di tensione nella notte a Bitonto, dove un incendio è divampato in un appartamento situato in via Benedetto Croce. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza, con le fiamme che hanno interessato il terzo piano di una palazzina di tre piani.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dall’autoscala e dal carro ARA, che hanno lavorato per ore per domare l’incendio. Le operazioni si sono concluse intorno alle 3 del mattino.

L’incendio ha coinvolto anche parte dell’attico al quarto piano, con danni limitati a locali e fumi. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio erano presenti anche la Polizia Locale e il personale del 118, pronti a intervenire in caso di emergenze sanitarie.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.