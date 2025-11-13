Tragedia a Muggia: madre uccide il figlio di 9 anni, indagini in corso

MUGGIA – Un episodio drammatico ha sconvolto ieri sera la comunità di Muggia. Una donna di nazionalità ucraina ha ucciso il proprio figlio di nove anni tagliandogli la gola all’interno della loro abitazione, nel centro del comune friulano.

La vittima, affidata al padre dopo la separazione dei genitori, avrebbe dovuto tornare dal genitore alle 21. Non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattare la madre, il padre ha allertato le forze dell’ordine. All’arrivo di polizia e vigili del fuoco, intorno alle 22, il bambino era già morto da alcune ore: il corpo è stato rinvenuto nel bagno dell’abitazione. La madre, 55 anni, è stata trovata in stato di choc.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime indagini, la donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per commettere l’omicidio e successivamente avrebbe tentato un gesto autolesionista. La donna era in carico al Centro di Salute Mentale e la famiglia era seguita dai servizi sociali. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha definito la situazione familiare “difficile ma non drammatica”, sottolineando come il bambino fosse affidato al padre e frequentasse regolarmente la scuola elementare slovena di Muggia.

Intervento delle autorità

I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione tramite autoscala, mentre la polizia ha avviato immediatamente le indagini. Questa mattina, l’autorità giudiziaria ha disposto il fermo della donna, che sarà trasferita nella Casa Circondariale di Trieste. Le forze dell’ordine proseguono ora nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto e nell’identificazione dei dettagli legati al tragico episodio.