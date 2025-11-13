Bari: perquisizioni in sei società del settore assicurativo e automobilistico per presunte irregolarità

BARI – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Bari, ha eseguito un decreto di perquisizione locale presso sei società operanti nei settori assicurativo e automobilistico della provincia di Bari.

Le attività investigative riguardano presunte irregolarità nella gestione di pratiche assicurative, compravendita e noleggio di autovetture, con possibili condotte riconducibili ai reati di truffa, ricettazione e falso documentale.

Durante le operazioni sono stati sequestrati documenti contabili e atti pubblici falsificati, ritenuti utili per ricostruire l’effettiva entità delle condotte dei dieci indagati coinvolti a vario titolo. Le perquisizioni hanno interessato agenzie assicurative, concessionarie e società di disbrigo pratiche automobilistiche.

L’indagine prende origine da una denuncia presentata nel 2023 da UnipolSai Assicurazioni relativa all’intestazione fraudolenta di numerose polizze assicurative. Successivi accertamenti hanno evidenziato un articolato sistema di noleggio auto, in cui veicoli risultavano intestati a prestanome per beneficiare di polizze assicurative a tariffe agevolate, pur restando nella disponibilità delle società coinvolte.

Le indagini sono ancora in corso e le perquisizioni odierne rappresentano un passaggio preliminare: seguiranno le necessarie verifiche processuali nel contraddittorio tra le parti.