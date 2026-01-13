Cani uccisi a colpi di arma da fuoco tra Grottaglie e Fragagnano: confermata la presenza di pallini

GROTTAGLIE - È arrivata la conferma ufficiale dei veterinari della Asl di Taranto: Billy e Bianca, i due cani trovati morti nei giorni scorsi tra Grottaglie e Fragagnano, sono stati colpiti da arma da fuoco. Gli accertamenti clinici e diagnostici hanno escluso ogni altra ipotesi, confermando un atto di estrema violenza.

Billy presentava una grave lesione bilaterale alla mandibola ed era in stato emorragico. Le ferite, analizzate presso l’ospedale veterinario Croce Azzurra e successivamente nella struttura convenzionata San Rafael di Castellaneta, sono risultate compatibili con colpi esplosi da un’arma da fuoco. Bianca, invece, aveva una ferita profonda alla gola: durante gli esami è stato recuperato un pallino da caccia, che non lascia dubbi sulla dinamica dell’uccisione.

Le carcasse di entrambi gli animali sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.

La vicenda ha suscitato forte indignazione e commozione nelle comunità locali e sui social network. Per favorire l’identificazione dell’autore del gesto, è stata annunciata una ricompensa di 5.000 euro per chi fornirà informazioni ritenute determinanti dagli investigatori.

La morte di Billy e Bianca ha acceso nuovamente i riflettori sul tema dei maltrattamenti agli animali e sulla necessità di un controllo più efficace del territorio, mentre si attende che le indagini facciano piena luce su un episodio che ha profondamente scosso l’opinione pubblica.