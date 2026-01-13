Incidente mortale ad Alessano, positivo all’alcol test il conducente della Maserati: indagato per omicidio stradale aggravato

ALESSANO - È risultato positivo all’alcol test l’uomo alla guida della Maserati coinvolta nel tragico incidente avvenuto il 9 gennaio ad Alessano, nel quale ha perso la vita Giuseppe Turano, 47 anni. Per il conducente dell’auto di grossa cilindrata è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Lo scontro si è verificato lungo la statale 275. L’impatto è stato violentissimo e per Turano non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La vittima era un insegnante di matematica in una scuola di Specchia. La sera dell’incidente, secondo quanto ricostruito, aveva appena acquistato delle pizze ad Alessano e stava facendo ritorno a casa, dove lo attendevano la moglie e i figli.

Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti tecnici e tossicologici hanno confermato la positività all’alcol del conducente della Maserati, elemento che ha portato all’aggravamento dell’ipotesi di reato.

La comunità di Specchia e del basso Salento è sotto shock per la morte di Giuseppe Turano, ricordato come un docente stimato e un padre di famiglia. Nelle prossime ore potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti e perizie per chiarire eventuali responsabilità e circostanze dell’incidente.