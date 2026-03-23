A Foggia l'autismo entra in università









FOGGIA - L'Università di Foggia apre le sue porte a un tema complesso e stratificato come quello dell'autismo e delle neurodivergenze e trasforma l'aula magna in un luogo di confronto tra clinica, scuola e vita quotidiana.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, giovedì 2 aprile 2026, si terrà presso l’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell’Università di Foggia il convegno dal titolo “Autismo e Neurodivergenze: modelli multidisciplinari e buone prassi integrate in ambito clinico, educativo e familiare”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Controvento APS in collaborazione con l’Università di Foggia, mira a promuovere il confronto tra ambito sanitario, educativo e sociale, valorizzando modelli di intervento integrati.

𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔. La sessione mattutina, con inizio alle 10, prevede i saluti istituzionali di Maria Aida Episcopo (Sindaca di Foggia), Antonio Nigri (Commissario Straordinario ASL FG), Amalia Quotta (Consigliera Segretaria dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia) e Barbara De Serio (Direttrice DISTUM).

A seguire, i lavori, moderati dalle Professoresse Paola Palladino e Tiziana Quarto (Università di Foggia), si articoleranno attraverso l'intervento di Ilaria Pizzolorusso (ASL FG), intitolato "La diagnosi di disturbo dello spettro autistico: accompagnare la famiglia in una presa in carico integrata e continuativa nei servizi e nel territorio".

A seguire, Luisa Wilma Scarlato, psicoterapeuta e analista del comportamenti, parlerà di "Buone prassi nell’intervento A.B.A (Analisi Comportamentale Applicata): efficacia, validità sociale e interdisciplinarietà nello sviluppo delle competenze per gli outcome funzionali e la qualità della vita". Luciana Pia Bernaudo, psicologa e dottoranda Unifg, parlerà di bisogni educativi speciali in un intervento intitolato "BES nella scuola di oggi: una prospettiva tra bisogni, risorse e potenzialità".

"Perché non parla? La logopedia nell’autismo" sarà l'argomento trattato dalla logopedista Caterina Apruzzese, seguita da Sara De Lillo (psicomotricista funzionale), con "La psicomotricità nella pratica clinica: prospettive in dialogo". A seguire, gli interventi del dirigente scolastico dell'istituto Einaudi-Grieco Lanfranco Barisano, che parlerà di "Continuità educativa e alleanza con i servizi: il ruolo della scuola nei percorsi degli studenti con neurodivergenze".

A Maria Cianci, dirigente della San Giovanni Bosco, sarà affidata la presentazione del progetto dell'APS Controvento 'Kid’s Lab-Friends'. Concluderà lo psicologo-psicoterapeuta Michele Massimo Laforgia, con un intervento intitolato: "Ma quali angeli? sessualità e neurodivergenza a portata di caregiver".

𝗜𝗡𝗦𝗜𝗘𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗔𝗠𝗢. La mattinata si chiuderà con la presentazione del progetto "Insieme Possiamo", con video-interventi di Claudia Cammeo e Rita De Padova (Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus di Foggia).

Dopo il lunch,a cura di "Scay Concept SRL eventi e catering" by Chef Giuseppe Scarlato in

collaborazione con IIS Einaudi di Foggia e l’AssociazioneCuochi di Capitanata, la sessione pomeridiana riprenderà alle 15.30, sarà moderata da Paolo Del Drago e vedrà un focus sul tema "Costruire competenze sociali nella Neurodiversità lungo l'arco di vita: progetti di gruppo (dall'infanzia all'età adulta), 'Dopo di noi' ed esperienze di vita", con l'intervento di Federica Logoluso (tecnico del comportamento certificato RBT). L'avvocato Marco Maizzi farà luce sui diritti : "Dalla diagnosi alla tutela: i diritti legali della disabilità".La chiusura dell'evento è affidata alla tavola rotonda "Altre voci del territorio", che vedrà il confronto tra numerose associazioni locali, arricchita dalla proiezione della video-intervista ai ragazzi dell' Associazione Controvento, realizzata dal giornalista Roberto D'Agostino "Non siamo speciali: domande scomode risposte autentiche"