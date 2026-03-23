Lo show dei record “Il Piccolo principe” approda al Palatour di Bitritto

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BITRITTO - Sabato 28 e domenica 29 marzo, il Palatour di Bitritto (Bari) ospiterà lo spettacolo “”, un evento teatrale tra i più attesi della stagione. Prodotto dae diretto da, lo show torna in una versione rinnovata e spettacolare, pensata per coinvolgere grandi e piccini attraverso un equilibrio unico tra

La rappresentazione si distingue per il suo approccio multidisciplinare, che unisce narrazione, musica, canto, scenografia e performance, trasformando il celebre capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry in un’esperienza immersiva e evocativa. Non solo parole, dunque, ma emozioni tradotte in un linguaggio teatrale che parla direttamente all’immaginazione.

Il progetto artistico dello show vanta un team di grande esperienza: Stefano Genovese alla regia, Carmelo Giammello per le scene, Paolo Silvestri alla direzione e agli arrangiamenti musicali e Guido Fiorato per i costumi. A interpretare il protagonista quest’anno è il giovane talento Nicholas Ori, 9 anni, già noto per la partecipazione allo spettacolo teatrale “Il Babysitter” con Paolo Ruffini e al relativo podcast.

Tra gli altri interpreti principali ci sono Davide Paciolla (Aviatore), Claudia Portale (Rosa), Diego Savastano (Re/Prim’attore/Geografo), Shay Wapniaz (Uomo d’affari/Ubriacone), Paolo Locci (Lampionaio) e Edoardo Pallanca (Volpe).

Lo spettacolo vanta anche la collaborazione con R101, radio ufficiale dell’evento, che seguirà da vicino tutte le performance. Le prevendite sono già disponibili su TicketOne, per assicurarsi un posto in questa straordinaria esperienza teatrale che promette di incantare tutta la famiglia.



