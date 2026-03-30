Atletica pugliese, weekend ricco di successi: due medaglie agli Europei master e gare in tutta la regione
BARI - Si chiude un fine settimana intenso e ricco di risultati per l’atletica leggera pugliese, tra appuntamenti internazionali e competizioni regionali distribuite in tutto il territorio.
Due medaglie agli Europei indoor master di Torun
Arrivano soddisfazioni dalla rassegna continentale indoor master di Toruń, dove nel salto in lungo categoria M50 Stefano Tarì (Amatori Atletica Acquaviva) conquista la medaglia d’argento con la misura di 5,94 metri. Alle sue spalle, terzo posto per un altro pugliese, Giuseppe Visconti (Podistica Taras), con 5,91. La competizione proseguirà nei prossimi giorni, con altri atleti pugliesi impegnati.
Marcia protagonista in Salento
Domenica dedicata alla marcia in Salento, sul circuito cittadino di Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. Tra gli uomini successo di Adriano Caferra davanti al compagno di squadra Cristiano De Benedictis e a Francesco Sportelli. Nel femminile dominio dell’Amatori Atletica Acquaviva con Stefania Avitto, Francesca Fanuzzi e Maria Cecilia Pontrandolfo sul podio.
Tra le categorie giovanili, vittoria per Ilenia Giusti tra le Cadette e per Mauro Pacella Coluccia tra i Cadetti. L’evento, valido come seconda prova del Trofeo Puglia di marcia, è stato organizzato dall’Asd Abacus Villa Baldassarri.
Bitrail, dominio degli atleti del Burundi
A Bitonto, nella terza edizione del Bitrail, successo degli atleti burundesi Olivier Irabaruta e Jean De Dieu Butoyi, protagonisti di una gara dominata sui 20 chilometri. Terzo posto per Antonino Maggisano. Tra le donne vittoria per Silvana Iania, davanti a Francesca Benato e Laura Magistà.
Noci, successo per la “Spaccanoci”
Grande partecipazione alla corsa su strada “Spaccanoci” di Noci, con 357 atleti al traguardo. Tra gli uomini primo posto per Michele Uva, seguito da Antonio Angelillo e Francesco Marotti. Nel femminile si impone Elga Leo davanti ad Annalisa Dimola e Mara Laera.
Cross a Latiano
Spazio anche alla corsa campestre nel parco archeologico di Muro Tenente, a Latiano. Tra le donne vittoria di Marta Alò, seguita da Giuseppina Magrì e Gaetana Fasano. In campo maschile successo per Fabrizio Pastore davanti ad Alieu Kebbeh e Giuseppe Grassi.
Un fine settimana che conferma la vitalità del movimento pugliese, capace di ottenere risultati anche a livello internazionale e di animare il territorio con eventi partecipati e di qualità.