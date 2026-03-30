Incendio a Bari, colonna di fumo nero visibile dalla tangenziale

BARI - Un’alta colonna di fumo nero è stata avvistata nel pomeriggio nei pressi della tangenziale di Bari, a causa di un incendio divampato nel quartiere San Pio, in una zona di campagna.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non è ancora chiara l’origine del rogo: tra le ipotesi, quella di un incendio di sterpaglie sfuggito al controllo.

Il colore scuro del fumo, tuttavia, fa pensare anche alla possibile presenza di rifiuti o pneumatici tra i materiali coinvolti. Le operazioni di spegnimento sono in corso e si attendono ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la natura dell’incendio.