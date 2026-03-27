Bari, sicurezza in monopattino: 69 studenti coinvolti nel progetto “MonopattinON”

BARI – Educare i giovani a un uso corretto e consapevole del monopattino elettrico. È questo l’obiettivo di, il progetto promosso da Fondazione Unipolis e Dott, che ha fatto tappa a Bari coinvolgendo 69 studenti dell’I.T.T. Panetti Pitagora.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio protocollo d’intesa tra i due partner per promuovere la sicurezza stradale nell’ambito della mobilità sostenibile.

Bari tra le città chiave della micromobilità

Il capoluogo pugliese si conferma uno dei centri principali della mobilità condivisa in Italia. Secondo i dati sulla sharing mobility, Bari rientra tra le dieci città che concentrano il 90% dei noleggi nazionali.

I monopattini rappresentano il mezzo più utilizzato, in un contesto in cui circolano decine di migliaia di veicoli in sharing e centinaia di migliaia di mezzi privati. Proprio la diffusione crescente rende centrale il tema della sicurezza.

Incidenti e sicurezza: i dati

Nel 2024, secondo ISTAT, si sono registrati 3.895 incidenti con monopattini elettrici, con 3.751 feriti e 23 vittime, numeri legati soprattutto ai mezzi privati.

Diversa la situazione per i servizi in sharing, dove si registra un miglioramento: gli incidenti sono scesi a 1,4 ogni 100.000 noleggi. A Bari, i dati di Dott indicano una riduzione del 33% degli incidenti nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Formazione e guida consapevole

Il progetto ha previsto un percorso formativo di 10 ore, articolato in quattro moduli:

prove pratiche di guida su strada

educazione stradale

funzionamento tecnico del mezzo

scenari della mobilità del futuro



