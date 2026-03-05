Bitonto, maxi operazione della Polizia: 3 arresti, sequestri di droga e auto recuperate

BITONTO - Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto della criminalità nell’area metropolitana. Nelle ultime settimane, il Commissariato di P.S. di Bitonto, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, ha condotto un servizio ad alto impatto che ha interessato il centro cittadino, la zona “ex 167”, le principali arterie stradali e le frazioni di Mariotto e Palombaio.

L’attività ha permesso di conseguire risultati significativi sul fronte della sicurezza pubblica e del monitoraggio di soggetti d’interesse investigativo: sono state controllate 603 persone, di cui 231 con precedenti, e 237 veicoli attraverso 20 posti di controllo. Sono state inoltre effettuate 15 perquisizioni personali e 5 perquisizioni domiciliari d’iniziativa.

Durante le operazioni, gli agenti hanno arrestato 3 persone in flagranza di reato: due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del borgo antico di Bitonto e un uomo per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Sul fronte del contrasto alla droga, sono state elevate 10 sanzioni amministrative ex art. 75 DPR 309/90, con il sequestro di circa 50 grammi di marijuana e oltre 5 grammi di cocaina. L’attività ha inoltre consentito il recupero di 7 autovetture rubate, restituite integre ai legittimi proprietari.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolarità dei mezzi di micromobilità elettrica. In collaborazione con la Polizia Locale di Bitonto e la Motorizzazione Civile di Bari, sono stati controllati 13 mezzi, con il sequestro amministrativo di 9 monopattini e 4 biciclette elettriche irregolari.

La Questura di Bari assicura che le attività proseguiranno regolarmente, garantendo una costante cornice di sicurezza e legalità a favore della cittadinanza.