Bari, indagine su appalti sanitari: perquisizioni della Guardia di Finanza coinvolgono 7 persone, tra cui 3 pubblici ufficiali

BARI - La Guardia di Finanza di Bari, in particolare il Nucleo di polizia economico-finanziaria, sta effettuando perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari. L’inchiesta coinvolge sette persone, tra cui tre pubblici ufficiali, indagate a vario titolo e in concorso per corruzione legata ad atti contrari ai doveri d’ufficio e per turbata libertà degli incanti, come riportato da La Repubblica.

Le indagini riguardano due appalti pubblici per forniture sanitarie, assegnati nel 2024 e nel 2025 dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari a due aziende con sede nelle province di Bari e Treviso, destinati a una struttura ospedaliera del territorio, per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione sono in corso perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nelle province di Bari, Treviso e Bergamo. Tra gli atti notificati figura anche un ordine di consegna disposto dalla Procura.