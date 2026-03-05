Cerimonia di donazione di un defibrillatore all’Istituto Marcelline di Lecce: la scuola entra nella rete dei luoghi cardioprotetti



LECCE - Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:30, presso l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce (Viale Otranto, 67), si terrà la cerimonia di donazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) destinato all’istituto scolastico. Grazie a questa iniziativa, la scuola entrerà ufficialmente a far parte della rete dei luoghi cardioprotetti della città. - Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:30, presso l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce (Viale Otranto, 67), si terrà la cerimonia di donazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) destinato all’istituto scolastico. Grazie a questa iniziativa, la scuola entrerà ufficialmente a far parte della rete dei luoghi cardioprotetti della città.





L’iniziativa è promossa dal Lions Club Copertino Salento "Pino Cordella", su proposta del Comitato Distrettuale New Voices, in collaborazione con l’Istituto Marcelline di Lecce. Il gesto rappresenta un’importante azione concreta a favore della sicurezza e della tutela della salute della comunità scolastica e del territorio, confermando l’impegno dei Lions nel campo della prevenzione e della solidarietà.





Allo stesso tempo, il progetto testimonia la sensibilità dell’Istituto Marcelline, che affianca alla formazione didattica un percorso educativo più ampio orientato alla diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della responsabilità civica tra studenti, famiglie e comunità.





Nel corso della cerimonia verrà inoltre sottolineata l’importanza della prevenzione cardiovascolare, non solo attraverso la disponibilità di strumenti salvavita per intervenire tempestivamente nelle emergenze cardiache, ma anche tramite la corretta gestione dei fattori di rischio e la promozione di sani stili di vita.





Saluti istituzionali





- Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce

- Maria Rita Specchia, Madre Superiora Istituto Marcelline

- Angelo Murrone, Preside Istituto Marcelline

- Antonio Costantini, Presidente di Zona Distretto Lions 108 AB

- Luisa Frassanito, Presidente di Circoscrizione Distretto Lions 108 AB





Interventi





- Claudio Martino, Presidente Lions Club Copertino Salento "Pino Cordella"

- Loredana Marulli, Coordinatore Comitato New Voices Distretto 108 AB

- Gianni Ianne, Lions Club Copertino Salento "Pino Cordella"

- Dott. Gianluca Cisternino, Coordinatore Area Vascolare – Check-Up Centre

- Dott. Alessandro De Laurenzis, Cardiologo – Check-Up Centre





L’iniziativa è realizzata con il supporto dei partner tecnici RNC Medical e Check-Up Centre.