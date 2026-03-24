Euro 2032, Leccese a Roma: "Valutiamo candidatura se opportunità per rifunzionalizzare il San Nicola"

ROMA - Si è svolto oggi a Roma l’incontro tra il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, promosso dal senatore Filippo Melchiorre, per fare il punto sulla possibile candidatura della città a ospitare alcune partite degli Europei di calcio UEFA 2032.

Durante il confronto sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e finanziari legati a un eventuale adeguamento dello stadio San Nicola, con particolare attenzione alla sostenibilità dell’intervento per il bilancio comunale e alla possibilità di reperire risorse esterne.

«Ringrazio il Ministro Abodi per questo confronto, fondamentale per chiarire il percorso da intraprendere – ha dichiarato Leccese – Rimaniamo con i piedi per terra e valuteremo se l’Europeo può rappresentare un’opportunità per la città. Bari non può affrontare questa candidatura con le sole risorse del bilancio comunale. Nei prossimi giorni verificheremo con i tecnici della Federcalcio quali requisiti UEFA siamo in grado di rispettare e quali invece richiederanno interventi esterni. Solo dopo questa verifica, se i finanziamenti esterni lo consentiranno, prepareremo il nostro dossier».

Il sindaco ha sottolineato che il Comune affronterà le complessità della candidatura solo se potrà servire a migliorare i servizi e rifunzionalizzare un impianto costruito più di trentacinque anni fa.