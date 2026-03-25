“Final Destination Lampedusa”: mostra di silent books a Noci

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NOCI - Sabato 28 marzo alle 18:30 presso l’ex Palazzo Comunale di Noci in via Porta Putignano, 24, verrà inaugurata la mostra “Final Destination Lampedusa. Dal mondo a Lampedusa e ritorno”, a cura della Biblioteca IBBY Lampedusa.

La mostra propone una selezione dei migliori silent books pubblicati a livello internazionale, libri senza parole in cui la narrazione è affidata esclusivamente alle immagini. L’iniziativa nasce dalla convinzione che le storie raccontate attraverso le illustrazioni riescano a superare barriere linguistiche e culturali, rendendo la lettura un’esperienza universale.

Orari della mostra

  • Tutti i giorni: 18:00–20:00
  • Domenica: 11:00–13:00 e 18:00–20:00
  • La mostra rimarrà aperta fino al 12 aprile
  • Ingresso libero

Momenti di lettura

Durante il periodo della mostra saranno organizzati momenti di lettura a cura di @fattidicarta:

  • 29 marzo ore 11:00 – per bambini dai 3 ai 5 anni
  • 12 aprile ore 11:00 – per bambini dai 6 ai 9 anni

Un’occasione unica per scoprire come le immagini possano raccontare storie capaci di unire culture diverse e avvicinare grandi e piccoli al mondo della lettura.
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