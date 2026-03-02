Fioritura dei ciliegi, gli eventi e le aperture serali straordinarie con i ciliegi illuminati dal 21 marzo al 6 aprile nei Giardini della Reggia di Venaria



All'ombra dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria. Eventi, workshop e performance tra natura, tradizione e musica contemporanea





Con l’arrivo della primavera, i Giardini della Venaria Reale tornano a trasformarsi in un paesaggio incantato grazie alla fioritura di ciliegi, peri e meli. Dopo il grande successo dell’edizione 2025 — oltre 105 mila visitatori in due settimane — la manifestazione All’ombra dei ciliegi in fiore torna con un ricco programma di appuntamenti tra il 21 marzo e il 6 aprile (date indicative), arricchito quest’anno da aperture serali straordinarie.





La novità più suggestiva è "Una sera sotto i ciliegi in fiore", esperienza che permetterà al pubblico di passeggiare tra gli alberi illuminati fino alle ore 23. Un centinaio di ciliegi in fiore verranno rischiarati da altrettante luci, creando un’atmosfera evocativa ispirata agli yozakura della tradizione giapponese. Gli ingressi serali e diurni saranno contingentati e disponibili esclusivamente su prenotazione online.





Un’esperienza tra luce, natura e spettacolo





Durante il periodo delle fioriture, i Giardini saranno eccezionalmente aperti anche il lunedì. I visitatori potranno vivere il parco in tutte le sue sfumature: dalla luce del mattino ai colori del tramonto fino all’intimità della sera.

Il programma propone numerose attività dedicate al benessere, all’arte e alla musica:

- Yoga all’ombra dei ciliegi in fiore (21 marzo, mattino)

- Pittura en plein air (21, 22, 28 e 29 marzo) in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Torino

- Musica all’ombra dei ciliegi in fiore (28 e 29 marzo, 5 e 6 aprile) con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Ogni giorno sarà attivo il punto ristoro del Patio dei Giardini, mentre la sera presso la Cascina Medici del Vascello sarà possibile degustare sakè e cucina orientale.





Sakurasonic – Un matsuri contemporaneo





Evento inaugurale del programma sarà Sakurasonic – Un matsuri contemporaneo, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 19.30 alle 22, realizzato in collaborazione con il MAO Museo d’Arte Orientale e incluso nel biglietto di ingresso.

L’iniziativa propone una reinterpretazione contemporanea del matsuri, tradizionale festa giapponese che unisce ritualità, musica e convivialità. Curato da Chiara Lee e freddie Murphy, il progetto coinvolge le artiste giapponesi Hatis Noit, Kiki Hitomi e Tsubasa Hori, che trasformeranno i Giardini in uno spazio immersivo tra voce, suono, strumenti tradizionali ed elettronica.

Il pubblico assisterà inoltre a una parata performativa dal Patio dei Giardini fino all’area dei ciliegi, con maschere create per l’occasione, danze e momenti rituali. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il MAO, con workshop dedicati alle scuole e un bookshop tematico sulla cultura giapponese.





Le dichiarazioni





Il Presidente Michele Briamonte e la Direttrice Chiara Teolato sottolineano come l’iniziativa punti a valorizzare l’esperienza dei visitatori anche nelle ore serali, rafforzando il dialogo tra natura e cultura.

Il Direttore del MAO, Davide Quadrio, evidenzia invece il valore della collaborazione tra istituzioni culturali del territorio come modello di co-progettazione e ampliamento dei pubblici.





Informazioni e biglietti





A causa dell’elevata affluenza prevista, l’accesso ai Giardini sarà limitato e consentito solo con prenotazione online su lavenaria.it

Tariffe

Apertura diurna (7.30–18): 6 €

Apertura serale "Una sera sotto i ciliegi in fiore" (19–23): 8 €

Biglietto cumulativo giorno + sera: 10 €

Riduzioni reciproche per i visitatori della Reggia e del MAO per tutta la durata dell’evento

I biglietti con data specifica saranno messi in vendita non appena sarà definito con certezza il calendario delle fioriture.