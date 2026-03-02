Lecce, Paolo Jannacci in concerto al Teatro Apollo con il suo duo Jazz venerdì 6 marzo



LECCE - Venerdì 6 marzo 2026 Paolo Jannacci sarà protagonista a Lecce di un concerto di grande intensità artistica con Daniele Moretto alla tromba in un duo Jazz. Lo storico Teatro Apollo ospiterà un appuntamento musicale raffinato e coinvolgente, all’insegna della ricerca sonora e dell’emozione autentica. - Venerdì 6 marzo 2026 Paolo Jannacci sarà protagonista a Lecce di un concerto di grande intensità artistica con Daniele Moretto alla tromba in un duo Jazz. Lo storico Teatro Apollo ospiterà un appuntamento musicale raffinato e coinvolgente, all’insegna della ricerca sonora e dell’emozione autentica.





Il progetto musicale presentato da Jannacci è basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay, inteso come azione e reazione continua tra i musicisti, e sulla profonda sensibilità dei due artisti. L’assenza di un supporto ritmico tradizionale come batteria e basso genera un suono essenziale ma deciso, fortemente emozionale, capace di esaltare la melodia e l’interpretazione. Una scelta che valorizza in modo particolare il carattere intimo e diretto della tromba, protagonista di un dialogo intenso con il pianoforte.





Il repertorio attraversa brani di grande lirismo come "Who Can I Turn To" di Leslie Bricusse, "Insensatez" di Antônio Carlos Jobim e "O Que Sera" di Chico Buarque, affiancati da composizioni originali di Paolo Jannacci quali "Allegra" e "Chiara’s Tune". Non manca un momento di forte carica emotiva dedicato all’omaggio al padre Enzo Jannacci, con l’interpretazione di autentiche pietre miliari della musica italiana come "Vincenzina" e "Vengo anch’io no tu no".





Ricerca artistica ed eleganza lirica rendono questo duo una vera gemma nel panorama musicale contemporaneo. Un concerto pensato per un ascolto profondo, capace di coinvolgere e lasciare il segno. Una produzione Bubba Music e AR Live.





Info evento

Teatro Apollo – Lecce

Venerdì 6 marzo 2026

Paolo Jannacci – live

Info Tickets: 3240917038