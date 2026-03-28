Gandelman protagonista con l’Israele: gol contro la Georgia e rientro al Lecce in vista dell’Atalanta

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista del Lecce Omri Gandelman è stato protagonista con la nazionale di Israele nell’amichevole contro la Georgia, disputata a Tbilisi e terminata 2-2. Il giocatore giallorosso ha anche realizzato una rete nel corso della gara.

Gandelman è inizialmente partito dalla panchina, entrando in campo al 13’ del secondo tempo al posto di Peretz. Pochi minuti dopo il suo ingresso, al 19’ della ripresa, ha segnato con un preciso tocco di destro la seconda rete della sua nazionale, contribuendo al risultato finale della partita.

Per il centrocampista si tratta di un’altra prova positiva con la maglia dell’Israele, con cui ha già collezionato 10 presenze da titolare, oltre a 15 apparizioni con la selezione Under 21.

Nel suo percorso professionale, Gandelman ha maturato esperienza internazionale giocando con il KAA Gent, il Maccabi Netanya e lo SV Wehen Wiesbaden, oltre ai settori giovanili di Maccabi Netanya e Hapoel Petah Tikva.

Attualmente è in forza all’US Lecce, con cui ha disputato 12 partite in Serie A in questa stagione. Il club salentino è impegnato nella lotta per la salvezza.

Al termine degli impegni con la nazionale, Gandelman farà ritorno a Lecce nei prossimi giorni per riprendere gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta BC, in programma lunedì 6 aprile alle ore 15 allo stadio “Via del Mare”, valida per la 31ª giornata di Serie A.