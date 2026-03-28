Challenger Napoli, Bondioli vola in semifinale: fuori Cinà e Dalla Valle
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo Challenger sulla terra battuta di Napoli, con i quarti di finale che delineano il quadro delle semifinali nel singolare e nel doppio.
Grande protagonista di giornata Federico Bondioli, che conquista l’accesso alla semifinale superando con un netto 6-3 6-2 Michele Ribecai in un derby tutto italiano. Dopo un primo set dominato grazie a un servizio particolarmente efficace, Bondioli ha gestito con autorità anche il secondo parziale: equilibrio fino al 2-2, poi l’allungo decisivo costruito con solidità da fondo campo e colpi rapidi, soprattutto di rovescio.
Si ferma invece il cammino di Federico Cinà, sconfitto in tre set (6-2 4-6 6-1) dall’ucraino Vitaliy Sachko. Eliminato anche Enrico Dalla Valle, battuto 6-1 6-3 dal tedesco Daniel Altmaier.
Avanza con decisione anche il serbo Hamad Medjedovic, che supera 6-2 6-2 il francese Alexandre Muller, confermandosi tra i favoriti del torneo.
Nel torneo di doppio, accedono alle semifinali lo svizzero Jakub Paul e il ceco Matej Vocel, vittoriosi 6-4 6-4 sulla coppia formata dal tedesco Henrik Jebens e dallo spagnolo David Vega Hernández.
Passano il turno anche il tedesco Tim Ruehl e l’olandese Mick Veldheer, che si impongono 7-5 6-2 sull’ucraino Sachko in coppia con il polacco Szymon Walkow.
Il torneo entra ora nella sua fase decisiva, con le semifinali pronte a definire i protagonisti della finale partenopea.