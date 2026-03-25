Marketing & Retail Summit 2026 a Bari: strategie, territori e futuro del retail

BARI - Il 26 marzo 2026, presso la Masseria Pietrasole a Bari, si svolge il, un evento dedicato all’evoluzione del retail, con focus su investimenti, persone e territorio, in particolare nel Sud Italia. Il summit esplora come le imprese stanno cambiando, le competenze richieste, i nuovi modelli di consumo e l’integrazione della tecnologia.

Tra gli interventi principali:

Cristina Lazzati , Direttrice Mark Up e Gdoweek, apre i lavori introducendo il ruolo dei territori come leva di crescita per il retail italiano.

, Direttrice Mark Up e Gdoweek, apre i lavori introducendo il ruolo dei territori come leva di crescita per il retail italiano. Andrea Petronio , Senior Partner Bain & Company, analizza le condizioni economiche e infrastrutturali per sostenere gli investimenti nel Sud.

, Senior Partner Bain & Company, analizza le condizioni economiche e infrastrutturali per sostenere gli investimenti nel Sud. Antonio Decaro , Presidente Regione Puglia (invitato), insieme a rappresentanti di Confindustria, Federdistribuzione e Confcommercio, discute il rapporto tra retail e politica.

, Presidente Regione Puglia (invitato), insieme a rappresentanti di Confindustria, Federdistribuzione e Confcommercio, discute il rapporto tra retail e politica. Monica Ramaioli (Fondazione Veronesi) e Generale Dr. Giuseppe Maria Antonio Algieri affrontano salute e prevenzione come asset per il settore.

(Fondazione Veronesi) e Generale Dr. affrontano salute e prevenzione come asset per il settore. Esperti di lavoro e risorse umane, tra cui Fulvio Matteoni (Decathlon) e Sabina Giorgi (Gruppo Gabrielli), approfondiscono competenze e benessere nei punti vendita.

(Decathlon) e (Gruppo Gabrielli), approfondiscono competenze e benessere nei punti vendita. Interventi sul territorio e strategie di crescita per il retail meridionale con Giuseppe Arena (Gruppo Arena), Pippo Cannillo (Maiora-Despar Centro-Sud) e Francesco Pomarico (Gruppo Megamark).

(Gruppo Arena), (Maiora-Despar Centro-Sud) e (Gruppo Megamark). Temi di legalità, governance e responsabilità sociale a cura di Giangiacomo Ibba (Crai Secom).

(Crai Secom). Analisi dei nuovi consumi e comportamenti delle famiglie italiane con Marco Pellizzoni (YouGov Shopper).

(YouGov Shopper). Innovazioni in marketing e tecnologia, tra cui Retail Media, omnicanalità e strumenti predittivi, con interventi di Barbara Labate (Restore) e Gianni Cassano (Retano Solution).

(Restore) e (Retano Solution). Focus su M&A e trasformazioni del settore con Angelo Mastrolia (NewPrinces Group).





L’evento prevede sessioni plenarie, interventi one-to-one e momenti di networking per favorire lo scambio di esperienze e la crescita del retail italiano, con particolare attenzione alle opportunità e alle sfide del Sud.