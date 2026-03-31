Milano, rapina violenta in via Sonnino: arrestati tre baresi dopo indagini della Squadra Mobile

MILANO - Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con le accuse di rapina aggravata, lesioni e porto illegale di arma da fuoco, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano.

Si tratta di un 40enne e un 45enne originari della provincia di Bari e di un 68enne della provincia di Caserta, ritenuti coinvolti in una violenta rapina avvenuta la sera del 21 dicembre 2024 in via Sonnino ai danni di un 42enne di origine cinese, titolare di un’agenzia di viaggi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due aggressori avrebbero seguito la vittima sin dall’uscita dal suo esercizio commerciale, proseguendo il pedinamento anche a bordo dei mezzi pubblici fino al rientro a casa. Qui, con il supporto di complici arrivati in scooter, sarebbe scattata l’aggressione.

Nel corso della rapina, la vittima sarebbe stata minacciata con un’arma da fuoco ed esploso anche un colpo a scopo intimidatorio, venendo costretta a consegnare uno zaino contenente circa 10mila euro in contanti e un telefono cellulare. Nel tentativo di opporsi, l’uomo avrebbe riportato lesioni con prognosi di 30 giorni.

Le indagini della Squadra Mobile milanese, supportate da analisi della polizia scientifica, sistemi di videosorveglianza e intercettazioni, hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare i presunti responsabili.

I tre sono stati fermati mentre si trovavano in un ristorante in corso Magenta, insieme ad altre persone con precedenti. Le indagini proseguono per individuare un ulteriore soggetto ritenuto coinvolto nella rapina.