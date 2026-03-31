Bari, il progetto “Una panchina per tutti”: arte e inclusione per abbattere le barriere sociali

BARI - È stato presentato a Bari, a Palazzo della Città, il progetto “Una panchina per tutti”, iniziativa inclusiva promossa dal Centro Diurno Karol Wojtyla in collaborazione con la Commissione consiliare Pari Opportunità, con l’obiettivo di favorire partecipazione, consapevolezza e inclusione attraverso il coinvolgimento attivo di persone con disabilità.

Il progetto prevede la riqualificazione artistica di una panchina sul molo San Nicola, che sarà realizzata dagli utenti del centro diurno tra il 13 e il 17 aprile e inaugurata il 18 aprile alla presenza delle istituzioni.

All’incontro di presentazione hanno partecipato la presidente della Commissione Pari Opportunità Angela Perna, l’assistente sociale del Centro Diurno Angelica Fuduli e l’educatore socio-pedagogico Sergio Pesce, oltre a rappresentanti istituzionali e della Guardia Costiera.

Il progetto coinvolge anche il Capitano di Vascello Alessandro Ducci, che ha espresso sostegno all’iniziativa, sottolineando il valore educativo e sociale delle attività condivise con il centro.

L’intervento prevede la decorazione della panchina con colori simbolici, ognuno associato a diverse forme di disabilità, trasformando l’arredo urbano in un messaggio visivo immediato di inclusione. Sulla struttura saranno inoltre riportate parole chiave in italiano e inglese per rafforzarne il valore comunicativo e interculturale.

Secondo i promotori, l’obiettivo è avviare un percorso più ampio di riqualificazione partecipata degli spazi pubblici cittadini, con il coinvolgimento dei cinque Municipi e la valorizzazione del contributo delle persone con disabilità alla vita della comunità.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale, puntando a trasformare lo spazio urbano in un luogo di partecipazione e riconoscimento della diversità come risorsa collettiva.