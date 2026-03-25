Open della Disfida, domani la presentazione della 26ª edizione del Challenger ATP

BARLETTA – Cresce l’attesa per la, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama tennistico internazionale su terra battuta. Il torneo si disputerà dalsui campi del circolo tennis “Hugo Simmen” di Barletta, con un montepremi da

L’evento rappresenta uno dei primi importanti test stagionali sulla terra rossa in vista dei grandi tornei di Montecarlo, Roma e Parigi, e si prepara ad accogliere un tabellone di alto livello, tra giocatori emergenti e profili già affermati del circuito. A difendere idealmente il titolo sarà il ricordo del vincitore della scorsa edizione, il ceco Dalibor Svrcina, mentre cresce la curiosità per conoscere i protagonisti di quest’anno.

Presentazione ufficiale a Palazzo della Marra

Tutti i dettagli della manifestazione saranno svelati giovedì 26 marzo alle ore 11 nella cornice di Palazzo della Marra, nel centro cittadino.

All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco Cosimo Cannito, l’assessore allo Sport Massimiliano Dileo, l’assessore ai Grandi Eventi Oronzo Cilli, il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel Isidoro Alvisi, il rappresentante Fitp Puglia Massimo Di Muro, il presidente del Ct Barletta Savino Lapalombella, il main sponsor Vincenzo Lapietra e il direttore del torneo Enzo Ormas, referente dell’associazione organizzatrice Ad Sport.

Una città già in clima torneo

Barletta si sta già preparando all’appuntamento con grande entusiasmo. Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani tennisti del circolo Simmen ha animato il centro cittadino con un flashmob in corso Vittorio Emanuele, mentre le vie sono state arricchite dai poster dei vincitori delle passate edizioni, tra cui spicca il nome di Rafael Nadal, a testimonianza del prestigio storico della competizione.

«C’è grande fibrillazione – ha dichiarato il direttore del torneo Enzo Ormas – perché il tennis oggi è molto seguito, ma soprattutto c’è una tradizione da confermare. Da Barletta sono passati tanti campioni e anche quest’anno il livello tecnico sarà importante».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Massimiliano Dileo: «Sappiamo quanto sia importante questa manifestazione per la città. Barletta si farà trovare pronta per accogliere atleti e appassionati durante tutta la settimana del torneo».

Sport e territorio

Oltre al torneo, sono previsti anche eventi collaterali che accompagneranno l’intera settimana, rafforzando il legame tra sport, territorio e promozione turistica.

L’Open della Disfida si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione sportiva, spettacolo e valorizzazione della città, consolidando il ruolo di Barletta nel circuito internazionale del tennis.