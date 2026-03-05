“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, continuano le attività di animazione sociale

BARI - Proseguono da venerdì 6 a domenica 8 marzo a Bari gli appuntamenti del programma, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare

Il progetto prevede, da novembre 2025 a giugno 2026, 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Nel fine settimana in programma laboratori sui diritti dell’infanzia, momenti di dialogo per ragazze e ragazzi, visite guidate alla scoperta della storia urbana e architettonica della città e un evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Venerdì 6 marzo

In piazza Cesare Battisti si terrà “Piccoli e diritti” (ore 10-12), un percorso educativo rivolto alle classi della scuola primaria dedicato alla conoscenza dei diritti dell’infanzia attraverso letture e attività ludiche. L’attività è su prenotazione ed è organizzata con il partner Leggere Coccole.

Nel pomeriggio (ore 16-18) partirà da piazza Cesare Battisti la visita guidata “Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi”, una passeggiata tra i quartieri Umbertino e Murat per raccontare l’evoluzione urbanistica della città dal 1814 ai giorni nostri. L’iniziativa, a cura di Free Walking Tour Bari, è su prenotazione e prevede un massimo di 20 partecipanti.

Alle 17-19 spazio a “Letture e Dialoghi”, secondo appuntamento della rassegna dedicata alla lettura di albi illustrati e al confronto sui temi del consenso e delle relazioni, a cura di Annalisa Calice.

Sabato 7 marzo

Alle 10-12 è in programma la visita guidata “Bari e i suoi Teatri”, un itinerario che parte da piazza Cesare Battisti e attraversa alcuni luoghi simbolo della cultura cittadina come il Teatro Petruzzelli, il Teatro Margherita, il Kursaal Santa Lucia e il Teatro Piccinni. La visita è su prenotazione con un massimo di 20 partecipanti.

Domenica 8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, in piazza Cesare Battisti si svolgerà “Corpi, Voci e Spazi di Libertà” (ore 10-13), una mattinata culturale e partecipativa dedicata ai diritti, al benessere emotivo e alla valorizzazione dello spazio pubblico.

L’iniziativa prevede un talk di sensibilizzazione sui diritti delle donne e sulla prevenzione della solitudine sociale, una lezione di danza all’aperto aperta a tutte e tutti e un laboratorio di pittura partecipativo. Partner dell’evento l’associazione APS NonSeiSolaBari.

Il programma “Piazza Idea” punta a rafforzare inclusione sociale e senso di comunità nelle due piazze centrali della città, contrastando fenomeni di degrado e marginalità attraverso attività culturali, educative e creative rivolte a cittadini, famiglie e studenti.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it e i canali social del Comune di Bari.