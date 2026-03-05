Ferrotramviaria Spa: dal 15 marzo nuovi orari nei giorni feriali e festivi, treni fino ad Andria Sud anche la domenica

BARI - A decorrere da domenica 15 marzo 2026 entrerà in vigore il nuovo Programma di Esercizio di Ferrotramviaria definito con l’obiettivo di rafforzare in maniera significativa l’offerta ferroviaria e migliorare l’efficienza complessiva del sistema di mobilità del territorio.

Elemento di particolare rilievo del nuovo assetto è l’estensione, nelle giornate domenicali e festive, del servizio ferroviario fino alla località di Andria Sud. Si tratta di un passaggio significativo che consente per la prima volta di garantire un collegamento su ferro fino ad Andria anche nei giorni festivi, rispondendo in modo concreto alle esigenze espresse dal territorio e dalla comunità locale. L’estensione del servizio domenicale rafforza l’accessibilità della città e migliora il collegamento con il capoluogo e con l’aeroporto, contribuendo a rendere Andria più pienamente integrata nella rete della mobilità regionale. La conseguente riorganizzazione del servizio sostitutivo su gomma sarà limitata alla tratta Andria Sud–Barletta e viceversa, assicurando continuità e regolarità del collegamento.

Nel servizio feriale, nelle fasce orarie di maggiore domanda, vengono introdotti collegamenti ferroviari con origine Andria Sud e destinazione Bari Centrale che prevedono la non effettuazione delle fermate intermedie, mantenendo la sosta per servizio viaggiatori esclusivamente nelle località di Corato e Aeroporto. La riduzione delle soste lungo la tratta consente in parte di ottimizzare i tempi di percorrenza ma soprattutto di offrire un collegamento più diretto ed efficiente verso l’Aeroporto “Karol Wojtyła” e verso il centro di Bari. Tale configurazione rafforza la connessione funzionale tra Andria, Corato, lo scalo aeroportuale e il capoluogo regionale, migliorando l’attrattività dell’offerta ferroviaria e rispondendo alla crescente domanda di mobilità nelle fasce di punta.

Complessivamente il Programma di Esercizio prevede l’effettuazione di 148 treni e 33 corse automobilistiche sostitutive dal lunedì al sabato e di 90 treni e 46 corse automobilistiche sostitutive la domenica.

Anche il servizio automobilistico subirà variazioni a partire dalla medesima data con interventi mirati a migliorare l’integrazione con la rete ferroviaria e l’aderenza alla domanda effettiva. È previsto il potenziamento delle corse nelle fasce pomeridiane e serali sulle direttrici Bari–Barletta e Bari Sud–Bitonto, oltre alla rimodulazione del servizio scolastico e al rafforzamento del nodo di interscambio di Bitonto con un incremento delle coincidenze e migliori connessioni verso Bari, in particolare verso Piazza Gramsci e via Omodeo.