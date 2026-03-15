Rapina fallita a Orta Nova: titolare blocca due giovani armati di coltello

ORTA NOVA - Ieri sera un tentativo di rapina ai danni di un, in provincia di Foggia, si è concluso con l’arresto dei responsabili. Due giovani con il volto coperto e armati di coltello sarebbero entrati nell’attività commerciale cercando di portare via denaro.

Il titolare, reagendo prontamente, ha ingaggiato una colluttazione con i due malviventi, riuscendo a bloccarli e trattenerli fino all’arrivo dei carabinieri, che li hanno arrestati in flagranza. Durante lo scontro, il commerciante ha riportato ferite lievi, poi medicate dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.

Si tratta del terzo colpo subito dallo stesso negozio dal giugno scorso, a conferma delle difficoltà legate alla sicurezza per alcune attività commerciali della zona.