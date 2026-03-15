Gli studenti del Liceo Arcangelo Scacchi informati sulle dipendenze

BARI - Nei giorni scorsi, i volontari dell’O.d.V.hanno incontrato alcune classi superiori deldi Bari per una conferenza di prevenzione sulle sostanze stupefacenti.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di incontri nelle scuole, volto a diffondere modelli di conoscenza e consapevolezza tra i giovani, con risultati concreti in termini di prevenzione. Durante l’incontro, gli studenti hanno seguito la presentazione di video e diapositive che hanno supportato la discussione sugli effetti della droga e sui motivi per cui un ragazzo può avvicinarsi alle sostanze.

I volontari hanno sottolineato come spesso l’ingresso in un gruppo comporti pressioni per conformarsi, accettando anche sostanze offerte, e hanno evidenziato l’importanza del valore della diversità: affermarsi attraverso la propria personalità e non conformarsi alle abitudini degli altri.

All’incontro ha partecipato anche il Dott. Giuseppe Poggi, Responsabile della Sezione Antidroga della Questura di Bari, insieme ad avvocati, medici ed educatori, a conferma della collaborazione tra l’associazione e i professionisti per sensibilizzare i giovani.

Come ricordano i volontari, “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, citando l’umanitario L. Ron Hubbard. Per lasciare un segnale duraturo, agli studenti sono stati distribuiti anche gli opuscoli del programma formativo “La Verità sulla Droga”, consultabili in qualsiasi momento, anche in classe.