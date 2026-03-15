Referendum, domani a Bari incontro pubblico per il NO con Debora Serracchiani
BARI - Si terrà domani, lunedì 16 marzo, alle ore 18.30, all’Hotel Parco dei Principi di Bari, un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico della Puglia in vista del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo.
L’iniziativa sarà dedicata a un approfondimento sui temi della consultazione referendaria e sulle ragioni del NO.
Interverranno Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia, il deputato Marco Lacarra, componente della Commissione Giustizia, il capogruppo del Partito Democratico al Senato Francesco Boccia e Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del PD nazionale. Modererà l’incontro Martina Mazzilli, dei Giovani Democratici.
L’appuntamento rientra nel percorso di iniziative promosse dal Partito Democratico per informare i cittadini e sensibilizzarli in vista del voto del 22 e 23 marzo.