Referendum, domani a Bari incontro pubblico per il NO con Debora Serracchiani

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BARI - Si terrà domani, lunedì 16 marzo, alle ore 18.30, all’Hotel Parco dei Principi di Bari, un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico della Puglia in vista del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa sarà dedicata a un approfondimento sui temi della consultazione referendaria e sulle ragioni del NO.

Interverranno Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia, il deputato Marco Lacarra, componente della Commissione Giustizia, il capogruppo del Partito Democratico al Senato Francesco Boccia e Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del PD nazionale. Modererà l’incontro Martina Mazzilli, dei Giovani Democratici.

L’appuntamento rientra nel percorso di iniziative promosse dal Partito Democratico per informare i cittadini e sensibilizzarli in vista del voto del 22 e 23 marzo.

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