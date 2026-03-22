Sannicandro di Bari accoglie la Primavera con i calderoni

LUIGI GRIECO - Tradizione e festa religiosa, tra il 19 e il 28 marzo, in corrispondenza dell’equinozio di primavera, permeano il paese alle porte di Bari di un’atmosfera gioiosa.

Le “fanove” illuminano la notte e danno il benvenuto al nuovo Sole e al buon tempo, all’inizio della primavera e, con esso, si sperano buoni raccolti.

La festa trova nei “calderoni”, grandi pentole piene di legumi successivamente distribuiti, un aspetto caratterizzante, al rullo di tamburi e nell’abile volteggio degli sbandieratori.

La festa è anche musica, per l’occasione eseguita dalla street band “Euro Band”.

Un benvenuto, dunque, a Sannicandro di Bari, un benvenuto alla primavera.