“Messapian School Cross”: 150 studenti in gara a Manduria

MANDURIA - Sarà lo scenario naturale del campo sportivo “Da Ghiro e Orso” in Contrada Maserinò ad ospitare mercoledì 25 marzo 2026 la seconda edizione del “Messapian School Cross”, evento sportivo intercomunale di corsa campestre promosso dal Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria nell’ambito delle attività del Centro Sportivo Scolastico.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Sportivo Scolastico del Liceo De Sanctis-Galilei con il patrocinio del Comune di Manduria e di Sport e Salute S.p.A., vedrà la partecipazione di circa 150 studenti provenienti da otto scuole del territorio. Saranno presenti gli studenti dell’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria, dell’I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” di Sava, del Liceo De Sanctis-Galilei, dell’I.C. “F. Prudenzano – Don Bosco” di Manduria, dell’I.C. “M. Greco” di Manduria, dell’I.C. “Del Bene” di Maruggio/Torricella, dell’I.C. “Morleo” di Avetrana e dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Sava, con il supporto delle associazioni Asd Body Angel e Apuliathletica.

Per il Liceo De Sanctis-Galilei saranno 21 gli studenti in gara nelle categorie Allievi/e e Juniores, tra cui Gianmarco Andrisano, Matteo Buccoliero, Flavio Buccolieri, Pierfrancesco Cardillo, Matteo Carruggio, Gabriele Desantis, Daniele Di Palmo, Beatrice Dell’Anna, Gaia Angelica Dell’Anna, Elena Duggento, Massimo Duggento, Giada Fusco, Andrea Giangrande, Paola Gigli, Lorenzo Mancini, Luca Mandurino, Alessia Marinosci, Ludovica Masilla, Mauro Antonio Moretto, Diego Pagliara e Ludovica Salinaro.

La manifestazione avrà inizio alle ore 8:45 e sarà coordinata dal Prof. Vincenzo Daggiano, referente d’Istituto per la corsa campestre e l’atletica leggera. L’organizzazione tecnica vedrà impegnati i docenti Prof. Buccoliero, Prof. Dinoi e Prof. Stranieri come giudici di gara, e la Prof.ssa Rita Mele nella gestione delle iscrizioni e del data management.

Il “Messapian School Cross” rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuole del territorio e si inserisce in un percorso educativo che valorizza lo sport come strumento di crescita personale, inclusione e benessere. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, sottolinea come lo sport a scuola formi il senso della responsabilità, il rispetto delle regole e la capacità di lavorare insieme, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

Una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, che conferma il ruolo del Liceo De Sanctis-Galilei come promotore di iniziative capaci di unire formazione, benessere e comunità.



