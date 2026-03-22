Scianaro: “Catalano offende i brindisini, si scusi subito”

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro, ha duramente criticato le dichiarazioni dell’ex capo di gabinetto di Michele Emiliano, Giuseppe Catalano, pronunciate nel corso di un convegno sul traffico crocieristico. Catalano aveva definito i brindisini “i più sfigati della Puglia”, suscitando indignazione.

Scianaro ha sottolineato che “i brindisini, così come tutti i pugliesi, hanno effettivamente avuto una sfortuna: essere stati governati dal centrosinistra di Emiliano per dieci anni”. Per il consigliere, l’uscita di Catalano rappresenta “la cifra di ciò che i pugliesi hanno vissuto e vivono tutt’ora da anni”, con territori “letteralmente abbandonati dalla gestione autoreferenziale e particolaristica” del centrosinistra.

Secondo Scianaro, non solo i brindisini, ma anche i tarantini, foggiani, leccesi, residenti della Bat e baresi hanno subito una gestione politica centrata esclusivamente sul potere. “Bollare i brindisini come sfigati avvezzi al piagnisteo è un fatto grave che condanno fermamente. Auspico che Giuseppe Catalano si scusi pubblicamente e immediatamente”, conclude il consigliere.