Spaccata al centro commerciale Santa Caterina: preso di mira il negozio Piazza Italia
BARI - Intorno alle 5.00 di questa mattina, una banda ha messo a segno una spaccata nel centro commerciale Santa Caterina, prendendo di mira il negozio di abbigliamento Piazza Italia.
Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato un veicolo lanciato in retromarcia per sfondare le vetrine dell’attività commerciale. Nell’impatto sono state divelte anche le grandi fioriere posizionate a protezione dell’ingresso, scaraventate a distanza dalla violenza dell’urto.
Una volta aperto il varco, la banda si sarebbe introdotta rapidamente nel negozio, riuscendo a portare via merce prima di dileguarsi. Al momento non è ancora stato quantificato né il valore del bottino né l’entità dei danni alla struttura.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale per individuare i responsabili dell’episodio.
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