Trinitapoli: il PalaMennea riapre le porte alla comunità





TRINITAPOLI - Dopo un periodo di chiusura, l’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare la riapertura del PalaMennea, uno spazio fondamentale per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani della città.



Il PalaMennea torna ad essere un punto di riferimento per atleti, associazioni sportive e cittadini, pronto ad accogliere allenamenti, partite, eventi e momenti di condivisione. Alla cerimonia di riapertura saranno presenti il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina, l’intera Amministrazione Comunale e tutte le associazioni sportive e culturali della Città di Trinitapoli.

«Restituire alla città il PalaMennea significa restituire un luogo di vita, di crescita e di valori – dichiara il Sindaco Francesco di Feo –. Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità e questa riapertura è il segno concreto dell’attenzione che riserviamo ai giovani e al tessuto sociale cittadino».

«Il PalaMennea torna finalmente a disposizione delle associazioni e degli atleti – aggiunge l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina –. È un risultato importante che premia l’impegno di chi ha lavorato per riaprire questa struttura, rendendola nuovamente fruibile e sicura. Da qui riparte lo sport a Trinitapoli».

Restituire alla città questo luogo significa investire nello sport, nei valori educativi e nella vita della comunità.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

Lo sport riparte da qui. Riparte dal PalaMennea.



