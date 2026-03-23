Tentato furto a Tricase, padre e figlio aggrediti da tre malviventi

TRICASE - Momenti di paura ieri sera a, dove un padre e il figlio sono stati coinvolti in un episodio di criminalità domestica. Tre malviventi stavano tentando di rubare alcuni mobili in oro all’interno di un appartamento, quando sono stati sorpresi sulle scale del condominio dal giovane proprietario.

Il figlio, avendo notato il furto grazie al sistema di videosorveglianza, ha cercato di bloccare i ladri chiudendo il portone d’ingresso della palazzina, ma è stato colpito da uno dei malviventi. Ne è seguita una colluttazione con il padre, mentre i ladri sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto che li attendeva nelle vicinanze.

Il giovane ha riportato lesioni refertate in ospedale con una prognosi di otto giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.