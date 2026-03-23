Trinitapoli: il Sindaco Di Feo ringazia le persone impegnate nello svolgimento delle operazioni elettorali
TRINITAPOLI - Il Sindaco Francesco di Feo ha espresso il proprio voto in occasione del referendum oggi in mattinata. Il primo cittadino rivolge un sentito ringraziamento a tutte le persone impegnate nello svolgimento delle operazioni elettorali: Forze dell’Ordine, Polizia Locale, scrutatori, dipendenti comunali e personale delle società partecipate, il cui lavoro garantisce il regolare esercizio del voto.
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